Çin'de Sanayi ve Enformasyon Bakanı hakkında "disiplin soruşturması" açıldı - Son Dakika
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Çin'de Sanayi ve Enformasyon Bakanı hakkında "disiplin soruşturması" açıldı

28.07.2022 15:55
Çin'de Sanayi ve Enformasyon Bakanı hakkında "disiplin soruşturması" açıldı

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisi'nin disiplin komitesi, Sanayi ve Enformasyon Bakanı Şiao Yaçing hakkında soruşturma başlattı.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisi'nin disiplin komitesi, Sanayi ve Enformasyon Bakanı Şiao Yaçing hakkında soruşturma başlattı.

Komünist Parti Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Şiao'nun "parti disiplin kurallarını ve kanunları ihlal şüphesiyle" soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Denetim Komisyonunun da Şiao hakkında idari soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Komisyonun "parti disiplin kurallarını ve kanunları ihlal" olarak tanımladığı isnat, genelde kişilerin yolsuzluk ve rüşvetten yargılanmasıyla sonuçlanıyor.

Kongre öncesi ilk sürpriz gelişme

Ülkenin en kritik bakanlıklarının birinin başında bulunan Şiao'nun adının, güz aylarında yapılması planlan Komünist Partisi'nin 20'nci Kongresi'ne katılacak delegeler içinde yer almaması dikkati çekmişti.

Şiao'nun gözden çıkarılması, Devlet Başkanı Şi Cinping'e üçüncü dönem iktidar yolunu açması ve partinin gelecek liderlik yapısını şekillendirmesi beklenen kongre öncesi ilk sürpriz gelişme oldu.

2020'den beri bakanlık görevini yürüten Şiao, Devlet Başkanı Şi'nin Çin'in teknoloji alanında gelişmiş ülkelere bağımlılığını bitirme hedefi doğrultusundaki politikalarına yön veren isimlerden biriydi.

62 yaşındaki Şiao, internet altyapısının ve mobil iletişim ağlarının geliştirilmesinden mikro-çip, aşı üretimi ve elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilere lisans verilmesine kadar geniş yetki ve sorumluluklara sahipti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, İnceleme, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Sanayi ve Enformasyon Bakanı hakkında "disiplin soruşturması" açıldı - Son Dakika
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