Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı - Son Dakika
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Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı

07.06.2022 19:03
Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in "Gaokao" olarak da bilinen ulusal kolej giriş sınavı Salı günü yapıldı.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in "Gaokao" olarak da bilinen ulusal kolej giriş sınavı Salı günü yapıldı. 2022 yılında sınava girmek için rekor sayıda 11,93 milyon öğrenci başvurdu. Bu, geçen yıla göre 1,15 milyonluk bir artış anlamına geliyor.

Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki bir sınav yerinde bir öğrenci öğretmenlere el sallıyor, 7 Haziran 2022 (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı

Çin'in başkenti Beijing'deki bir sınav yerinde öğretmenler sınava giren öğrencileri cesaretlendiriyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı

Çin'in başkenti Beijing'deki bir sınav yerinde bir öğretmen sınava giren bir öğrenciyi cesaretlendiriyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı - Son Dakika

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