Çin'de Üretilen Lipid Düşürücü İlaç Adayı Güvenli ve Etkili Olduğunu Kanıtladı - Son Dakika

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'nden Salı günü yapılan açıklamada, Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir lipid düşürücü ilaç adayının faz 1 klinik denemesinde güvenli ve etkili olduğunu kanıtladığı duyuruldu. Çin Bilimler Akademisi bağlı Shanghai İlaç Bilimi Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen DC371739 kodlu ilacın faz 1 klinik denemelere başlamasına 2020 yılında onay verilmişti. Cell Metabolism dergisinde yayımlanan araştırma makalesine göre ilaç adayı, faz 1 deneyler sırasında hem laboratuvarda hem de canlılar üzerinde umut vadeden lipid düşürücü etkinin yanı sıra hem sağlıklı katılımcılarda hem de hiperlipidemi (kandaki yağ oranının yüksek düzeyde olması) hastalarında iyi düzeyde güvenlik ve tolerans sergiledi.

Lipid düşürücü ilaçlar olan statinler, şu anda hiperlipideminin ana klinik tedavi metodunu oluştursa da, statin intoleransı olan hastalar için pek uygun değiller. Makalede, yeni ilaç adayının, etki mekanizmasının diğer bilinen lipid düşürücü reaktiflerden farklı olması sebebiyle, bir statin ilacı olan atorvastatinle karıştırılması yoluyla statin intoleransı olan hastalara yönelik potansiyel bir tedavi stratejisi sağladığı kaydedildi.