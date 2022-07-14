Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatı Düştü - Son Dakika
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Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatı Düştü

14.07.2022 14:50
Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatı Düştü

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, hükümet tarafından izlenen üretim mallarının çoğunun, Temmuz başında bu yılın Haziran ayı sonuna kıyasla daha düşük fiyatlar kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, hükümet tarafından izlenen üretim mallarının çoğunun, Temmuz başında bu yılın Haziran ayı sonuna kıyasla daha düşük fiyatlar kaydettiğini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, aralarında dikişsiz çelik borular, benzin, kömür, gübre ve çoğunlukla işleme için kullanılan bazı tarım ürünlerinin bulunduğu hükümet tarafından izlenen 50 ana maldan sekizinin fiyatları yükselirken, 39'unun fiyatı düşüş kaydetti. Domuz eti fiyatı bu dönemde yüzde 21,9 artarak kilogram başına 22,3 yuana (3,32 ABD doları) yükseldi. Her 10 günde bir yayınlanan veriler, eyalet düzeyindeki 31 bölgede yaklaşık 2.000 toptancı ve dağıtımcının katıldığı bir ankete dayanıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatı Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatı Düştü - Son Dakika
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