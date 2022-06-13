Çin'de Üretimin Yeniden Başlamasıyla Yeni Enerjili Araç Satışları Mayıs'ta Hızlı Arttı - Son Dakika
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Çin'de Üretimin Yeniden Başlamasıyla Yeni Enerjili Araç Satışları Mayıs'ta Hızlı Arttı

13.06.2022 11:40
Çin'de Üretimin Yeniden Başlamasıyla Yeni Enerjili Araç Satışları Mayıs'ta Hızlı Arttı

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin verileri, ülkenin otomobil üretiminin yeniden başlatılması ve tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulması çabaları sonucunda Mayıs'ta yeni enerjili araç (NEV) satışlarında keskin bir yükselişin yaşandığını gösterdi.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin verileri, ülkenin otomobil üretiminin yeniden başlatılması ve tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulması çabaları sonucunda Mayıs'ta yeni enerjili araç (NEV) satışlarında keskin bir yükselişin yaşandığını gösterdi. Birlik, geçen ay Çin'de NEV binek otomobil satışlarının yıllık yüzde 91,2 artışla 360.000 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı. NEV binek otomobil satışları aylık bazda bakıldığında da yüzde 26,9 arttı. Çin'de yılın ilk beş ayında gerçekleşen NEV satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119,5'lik bir artışla 1,71 milyon adet oldu.

Birlik verilerine göre Mayıs ayında Çin'in toplam binek otomobil satışları da bir önceki aya göre yüzde 29,7 artışla 1,35 milyon adede yükselerek bir toparlanma yaşadı. Birlik, Kovid-19 vakalarının kademeli bir şekilde azaldığı ve lojistik aksamaların giderildiği Çin'de otomobil üretim kapasitesinin Haziran'da bu sorunların etkisinden tamamen kurtulmasının beklendiğini söyleyerek Haziran ayında otomobil üretim ve satışının yıllık bazda yüzde 10 artacağı tahmininde bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Üretimin Yeniden Başlamasıyla Yeni Enerjili Araç Satışları Mayıs'ta Hızlı Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Üretimin Yeniden Başlamasıyla Yeni Enerjili Araç Satışları Mayıs'ta Hızlı Arttı - Son Dakika
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