Son Dakika Haberleri: Çin'de uygulama baskısı

Çin'de uygulama baskısı

1 saat önce

Çin'in vatandaşlarını "Büyük Ulusu Öğrenmek" adlı uygulamayı kullanmaya zorladığı iddia edildi.

Çin'de uygulama baskısı, System.String[]
Çin'in vatandaşlarını "Büyük Ulusu Öğrenmek" adlı uygulamayı kullanmaya zorladığı iddia edildi. Uygulama devlet başkanının videolarını içeriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:53 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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