Çin'de uygulama baskısı
1 saat önce
Çin'in vatandaşlarını "Büyük Ulusu Öğrenmek" adlı uygulamayı kullanmaya zorladığı iddia edildi.
Çin
'in vatandaşlarını "Büyük Ulusu Öğrenmek" adlı uygulamayı kullanmaya zorladığı iddia edildi. Uygulama devlet başkanının videolarını içeriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:53
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