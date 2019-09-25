Son Dakika Haberleri: Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"
Son Dakika Dünya Haber

Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"

1 saat önce

Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi, Çin'in daveti üzerine gazeteci olarak gittiği eğitim merkezlerinde tanık olduklarını Euronews’e anlattı

Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları:

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'ın bazı bölgelerinde inşa ettiği 'mesleki eğitim merkezleri'nde yüzbinlerce Uygurun zorla tutulduğu iddiaları bir kez daha gündemde. Her ne kadar bu merkezlerin eğitim amaçlı olduğu dillendirilse de, buralarda Uygur halkının dini inanç ve yaşam biçimlerine dair pek çok kısıtlama ile karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.


Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi bu kamplardan ikisini yerinde gözlemleyenlerden… Jazexhi, Çin'in daveti üzerine gazeteci olarak gittiği eğitim merkezlerinde tanık olduklarını euronews'e anlattı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğlen uykusuna yatan talihsiz adamın üzerinden araba geçti
ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 14:06:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]