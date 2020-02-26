Çin'de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm - Son Dakika

Çin'de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm

6 saat önce

Çinli hemşireler, Wuhan kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu.

Çinli hemşireler, Wuhan kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu.

Çin'den dünyaya yayılan korona virüsünde bilanço artmaya devam ediyor. Karantina altına alınan Wuhan kentindeki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için yeni bir yöntem bulundu. Jiangxi kentinden Wuhan'a gelen hemşire Chen Yuxi, konuşamayacak durumda olan hastalarla bilgi kartlarıyla iletişim kurduklarını söyledi. Hemşire Yuxi, korona virüsü bulaşan hastalarla çeşitli ihtiyaçların resminin ve adının olduğu kartları göstererek iletişim kurdu.

Dünyadaki korona virüsü vaka sayısı ise 81 bin 279'a yükseldi.

(İHA)

Çin'de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs vakası Latin Amerika'da ilk kez Brezilya'da görüldü
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:46:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]