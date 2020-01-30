Çin hükümeti sert tedbirleri uygulamaya koydu! Vuhan'dan gelenler evlerine hapsediliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 15 ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 170 kişi hayatını kaybetti. Çin hükümeti, ölümcül virüsün yayılmasını engellemek amacıyla çok sert tedbirleri uygulamaya koydu.

VATANDAŞLAR EVLERİNE HAPSEDİLİYOR

Ülkede koronavirüs gerginliği artarken, sosyal medyaya düşen bazı görüntüler ölümcül virüsün ülkeyi düşürdüğü zor durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, bir kadının kendini hapsetmeye çalışan kişilere karşı koyduğu görülüyor.

KAPILARA KIRMIZI UYARI TABELALARI ASILIYOR

Birçok yerde Vuhan'dan gelenler evlerine hapsediliyor. Kapılarına kırmızı uyarı tabelaları asılıyor. Evlere hapsedilenlerin çığlıklarını dinleyen yok. Başka bölgelerde de kapılara ve pencerelere tahtalar yakıldı.

BİR ÇOCUĞUN AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Çin medyasında yer alan haberlerde geçtiğimiz gün karantina nedeniyle evinden çıkamayan bir çocuğun 6 gün boyunca yalnız kaldığı ve açlıktan hayatını kaybettiği iddia edildi. Yetkililer ölüm olayını doğrularken, çocuğun hayatını kaybetmesinin nedeninin araştırıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.