Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 3 bin 14'e ulaştı - Son Dakika
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Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 3 bin 14'e ulaştı

6 saat önce

Çin'de yeni korona virüsü salgını (Covid-2019) nedeniyle dün 31 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı sayısı 3 bin 14'e yükseldi.

Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 3 bin 14'e ulaştı, System.String[]

Çin'de yeni korona virüsü salgını (Covid-2019) nedeniyle dün 31 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı sayısı 3 bin 14'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Korona virüsü nedeniyle dün 31 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, toplam ölü sayısının 3 bin 14'e ulaştığı ifade edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde 139 yeni vak'anın kayıtlara geçtiğini, toplam vak'a sayısının ise 80 bin 409'a yükseldiğini bildirdi. Vak'alardan 134'ünün, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğü belirtildi. Komisyon, iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısının da 52 bin 45'e ulaştığını aktardı.


Korona virüsü bulaşan ilk köpek


Hong Kong'da Covid-19 hastası bir kişinin virüsü köpeğine bulaştırdığı tespit edildi. Testleri pozitif sonuç veren Pomeranian türü bir köpeğin, dünya genelinde korona virüsü bulaşan ilk köpek olduğu belirtildi. Söz konusu vak'a yeni korona virüsünün insandan hayvana bulaştığı ilk vak'a olurken, köpeğin virüsü insanlara veya başka hayvanlara bulaştırabileceğine dair ise hiçbir belirti bulunmadığı ifade edildi. Söz konusu köpeğin karantina altında tutulduğu bildirildi.


Çin'den sonra en çok can kaybı İtalya'da


Çin dışında en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ise Covid-19 salgını nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükselirken, tüm okulların 15 Mart'a kadar kapatıldığı açıklandı.


Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, toplam vak'a sayısı ise 5 bin 766'ya çıktı. Ülkedeki vak'aların yaklaşık yüzde 60'ının Daegu kentindeki Shincheonji kilisesiyle ilişkili olduğu belirtildi. Daegu'daki vak'a sayısının ise 4 bin 326'ya çıktığı bildirildi.


İran'da da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vak'a sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiği ifade edildi.


Böylelikle Covid-19 salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 279'a ulaştı. - PEKİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
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