Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldiÇin, (DHA)- Çin'de zatürreye neden olan virüs can almaya devam ediyor.

Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi

Çin, (DHA)- Çin'de zatürreye neden olan virüs can almaya devam ediyor. Yerel medya ölü sayısının 6'ya yükseldiğini, 12 kişinin durumunun da kritik olduğunu duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan yeni virüsün zatürreye neden olduğu belirtiliyor. Çin'in Vuhan kentinde 20 Ocak itibariyle virüsten etkilenen kişi sayısının 258 olduğu açıklandı. Yerel medya, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının 6'ya yükseldiğini, 12 kişinin durumunun kritik olduğunu ve 227 kişinin de hastanelerde doktor kontrolünde olduğunu duyurdu. Öte yandan, virüsün insandan insana bulaşabildiği belirlendi.

Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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