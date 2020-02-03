Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı - Son Dakika

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Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı
6 saat önce
nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.
Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü
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-Hastane koridorlarından görüntü
-Hastanedeki maskeli işçiler
-Hastane odalarından görüntü
-Odalarda bulunan yataklar
-Tıbbi ekipmanlar
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