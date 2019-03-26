Çin'de Yabani Fil Sokağa İndi; Ne Trafik Ne de Vahşi Hayvan Dengini Bozdu
33 dakika önce
Çin'de yabani fil sokağa indi; ne trafik ne de vahşi hayvan dengini bozdu.
Çin
'de yabani fil sokağa indi; ne trafik ne de vahşi hayvan dengini bozdu
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: Youtube
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