Çin'de Yağmur Nedeniyle Çöken Binada 5 Kişi Öldü - Son Dakika
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Çin'de Yağmur Nedeniyle Çöken Binada 5 Kişi Öldü

19.06.2022 12:32
Çin'de Yağmur Nedeniyle Çöken Binada 5 Kişi Öldü

NANNİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağmurun ardından 5 kişinin öldüğü teyit edildi.

NANNİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağmurun ardından 5 kişinin öldüğü teyit edildi. Yerel meteoroloji departmanı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, şiddetli yağmurun Liuzhou kentine bağlı Rongshui Miao özerk ilçesini ve Rongan ilçesini Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar etkisi altına aldığı, bazı bölgelerde yağış miktarının 385,6 mm'ye kadar ulaştığı belirtildi.

Rongshui ilçesine bağlı Gudu köyünde ahşap bir binanın çökmesinin ardından 5 kişi kayboldu. Yerel acil durum yönetimi, doğal kaynaklar, itfaiye ve sağlık departmanlarından 100'ü aşkın personelin katılımıyla oluşturulan bir ekip, kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Rongshui ilçesi yönetimi Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, kayıp 5 kişinin ölü bulunduğunu ve arama çalışmalarının sonlandırıldığını belirtti. Yakınlarda yaşayan ilçe sakinleri güvenli yerlere nakledilirken bölgede trafik yeniden açıldı ve su tedariki de normale döndü. Elektrik tedariki ve iletişim sinyallerinin ise onarım çalışmaları devam ediyor. Bölgede şiddetli yağmurların 21 Haziran'a kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yağmur Nedeniyle Çöken Binada 5 Kişi Öldü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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