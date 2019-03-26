Çin'de Yaklaşık 7.6 Milyar Banka Kartı Var
38 dakika önce
Çinli yurttaş ortalama olarak beş adetten daha fazla banka kartına sahip hale geldi.
Çin Merkez Bankası (PBOC), ülkenin bankacılık ödeme hizmetleri hakkındaki raporunda ülkede kullanılan banka kartlarının sayısının 2018'in sonunda yıllık % 13.51 artışla 7.6 milyar olduğunu belirtti. Banka'nın raporuna göre, geçen yıl banka kartları gibi gayri nakdi ödeme araçlarıyla toplam 3.768.67 trilyon yuan (562 trilyon dolar) değerinde 220.31 milyar işlem gerçekleştirildi.
Kullanılan banka kartları arasında kredi kartlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 6,91 milyara ulaştı. PBOC verileri, kart başına yapılan harcamaların bir yıl öncesine göre yüzde 19.06 artarak ortalama 12.200 yuan'a ulaştığını gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:52 Kaynak: Bültenler
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