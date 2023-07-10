Çin'de Yangında Anne Bebeğini Atmak Zorunda Kaldı

Çin'de bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında anne çaresiz bir şekilde bebeğinin üçüncü kattan atmak zorunda kaldı. B

Doğu eyaleti Zhejiang'daki Wenzhou'da meydana gelen olayda çekilen video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Yoğun dumanın binadan yükseldiği görülürken, anne ve başka bir kadın bebeğiyle birlikte bir pencerede duruyor.

Aşağıda, 10'dan fazla kişi - komşular, dükkan sahipleri ve hatta geçerken olanlar - uzatılmış bir yorganın içine düşen bebeği yakalamak için hazır bekliyor.

Video haber ajansı Daxiang News, bebeğin geliştirilmiş ağda güvenli bir şekilde yakalandığını ve iki kadının birkaç dakika sonra gelen itfaiyeciler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Raporunda ismi verilmeyen bir komşu, bebeğin sadece 40 günlük olduğunu söyledi.

"Olaydan bir süre sonra, annenin bebeğini aşağı attığını hatırladığımda, hala beni dehşete düşürüyordu" dedi komşu, ekledi: "Duman çok yoğundu. Herhangi bir çıkış yolu bulamadılar."

Çin'in sosyal medya platformlarında birçok kişi annenin ikilemiyle empati kurdu, ancak bazıları onun eylemlerini eleştirdi.

"Bebekten vazgeçtiğinde ne kadar çaresiz hissetmiş olmalı" diye yazan bir kişi vardı.

"Bir başkası ise, "Annenin eylemi çok riskliydi! Bebek yakalanamazsa ne olurdu? Neden bebeği tutmak için bir sepet ve sepeti indirmek için uzun bir ip kullanmıyor?" dedi.

Bir çevrimiçi gözlemci, bebeğin "kesinlikle" duman inhalasyonundan öleceğini ve annenin kararının doğru olduğunu belirtti.

"O, bebeğin annesi. Bebeğini sizden daha çok seviyor. Başka bir seçeneği olsaydı, yaptığı şeyi yapar mıydı?" diye bir yorum yapan kişi oldu.

"Bütün insanların yardım etmek için geldiği iyi. Sahne kalbimi ısıttı," dedi bir başkası.

Yangından kıl payı kurtulan insanlar hakkındaki haberler genellikle anakara sosyal medyada trend olur.