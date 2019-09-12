Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında patlama
1 saat önce
Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği patlamada ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, yetkililer soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Çin'in Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde bulunan Hengyou Yapı Malzemeleri Şirketi'ne ait fabrikada çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. 8 Eylül'de meydana gelen patlamada kimsenin zarar görmediği belirtilirken; yetkililer patlama ve yangına dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiği, kısa bir süre sonra ise şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görüldü. Patlama sonrası dumanın yükseldiği ve küllerin de etrafa saçıldığı kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü
-----------------------------------------
-Patlama öncesi yangına dair görüntü
-Patlama anı
-Yükselen alevler
-Etrafa saçılan küller
Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı