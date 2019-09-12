Son Dakika Haberleri: Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında patlama
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Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında patlama

1 saat önce

Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında patlamaÇin, (DHA)- Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında patlama

Çin, (DHA)- Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği patlamada ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, yetkililer soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde bulunan Hengyou Yapı Malzemeleri Şirketi'ne ait fabrikada çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. 8 Eylül'de meydana gelen patlamada kimsenin zarar görmediği belirtilirken; yetkililer patlama ve yangına dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiği, kısa bir süre sonra ise şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görüldü. Patlama sonrası dumanın yükseldiği ve küllerin de etrafa saçıldığı kameralara yansıdı.

Çin'de yapı malzemeleri fabrikasında patlama

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:47 Kaynak: DHA
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