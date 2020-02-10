Çin'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir - Son Dakika

Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan ve ekibi, koronavirüs tespit edilen 1099 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi.

Hastaların sadece 13'ünün vahşi hayvanlarla temas ettiğini, yaklaşık üçte birinin ise salgının çıkış noktası olan Vuhan kentinde bulunduğunu ortaya koyan çalışmada, koronavirüsün kuluçka süresinin 24 güne kadar değiştiği görüldü.

Ayrıntıları medRvix'te yayımlanan çalışmada, ortalama kuluçka süresinin de 3 gün olduğu tespit edildi. Başka bir araştırmada, bu süre 5 gün olarak belirlenmişti.

Uzmanlar, hastalardan yalnızca yüzde 43,8'inde ilk belirti olarak ateş görüldüğünü, yüzde 90'ının hastaneye kaldırılmalarının ardından ateşlendiğini, dörtte birinin altta yatan bir sağlık sorunu olduğunu bildirdi.

Hastaneye kaldırılma sürecinde en yaygın komplikasyonun yüzde 79,1 ile zatürre, yüzde 3,37 ile akut solunum yetersizliği olduğu kaydedildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.