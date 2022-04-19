Çin'de Yapılması Planlanan 2022 Fına Dalış Deneme Etkinliği Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
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Çin'de Yapılması Planlanan 2022 Fına Dalış Deneme Etkinliği Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi

19.04.2022 16:36
Çin'de Yapılması Planlanan 2022 Fına Dalış Deneme Etkinliği Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi

Xİ'AN, 19 Nisan (Xinhua) -- Organizatörler Salı günü Xinhua'ya, yaklaşan 2022 FINA Dünya Şampiyonası ve 19. Asya Oyunları kapsamında planlanan ilk dalış denemesinin Kovid-19'u önleme ve kontrol uygulamaları nedeniyle ertelendiği bilgisini verdi.

Xİ'AN, 19 Nisan (Xinhua) -- Organizatörler Salı günü Xinhua'ya, yaklaşan 2022 FINA Dünya Şampiyonası ve 19. Asya Oyunları kapsamında planlanan ilk dalış denemesinin Kovid-19'u önleme ve kontrol uygulamaları nedeniyle ertelendiği bilgisini verdi. Organizasyon komitesinin yazılı açıklamasında, "Ülke genelinde son günlerde Kovid-19 vakalarının artışı doğrultusunda, 21-26 Nisan tarihlerinde (Xi'an kentinde) yapılması planlanan 2022 FINA Dünya Şampiyonası ve 19. Asya Oyunları kapsamındaki dalış etkinliğinin ilk denemesi, tüm katılımcıların sağlığını korumak için ertelendi" denildi ve etkinliğin yapılacağı yeni tarihin daha sonra açıklanacağı belirtildi. 2022 FINA Dünya Şampiyonası'na, 18 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Budapeşte ev sahipliği yapacak. 19. Asya Oyunları'nın ise 10-25 Eylül tarihleri arasında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenmesi planlanıyor.

Çin'de Yapılması Planlanan 2022 Fına Dalış Deneme Etkinliği Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, Nisan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Yapılması Planlanan 2022 Fına Dalış Deneme Etkinliği Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Yapılması Planlanan 2022 Fına Dalış Deneme Etkinliği Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
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