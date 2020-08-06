Çin'de yasa dışı ilaç üretmekle suçlanan Kanadalı idama mahkum edildi - Son Dakika

Çin'de yasa dışı ilaç üretmekle suçlanan Kanadalı idama mahkum edildi

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde, "yasa dışı olarak ketamin ilacı üretmek" suçlamasıyla yargılanan Kanadalı bir kişi ölüm cezasına çarptırıldı.

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde, "yasa dışı olarak ketamin ilacı üretmek" suçlamasıyla yargılanan Kanadalı bir kişi ölüm cezasına çarptırıldı. Guangzhou Orta Halk Mahkemesinin internet sitesindeki açıklamada, Kanada vatandaşı Xu Weihong ve suç ortağı Wen Guanxiong'ın ketamin ilacı üretmekten suçlu bulundukları bildirildi. Açıklamada, Xu'ya idam cezası verildiği, Wen'in ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Ülke basınındaki habere göre Xu, 2016'da ketamin üretiminde kullanılan materyaller ve büyük miktarda kimyasal madde satın aldı. Polis tarafından Xu'nun evine yapılan aramalarda, 120 kilogramdan fazla ketamin ele geçirildi. "İdam cezasının Çin-Kanada gerilimiyle alakası yok" Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Xu'ya verilen idam cezasının son aylarda tırmanışa geçen Çin ve Kanada gerilimiyle alakasının bulunmadığını belirtti. Wang, Çin mahkemelerinin davayı ülke hukuku uyarınca bağımsız şekilde gördüğünü kaydetti. Uyuşturucu madde etkisine sahip Genel olarak anestezide uygulanan bir ilaç olan ketaminin, disosiyatif etkileri nedeniyle uyuşturucu madde etkisine sahip olabildiği belirtiliyor. Çin'de her yıl, bu cezanın uygulandığı tüm ülkelerin toplamından fazla kişinin idam edildiği belirtiliyor. Ülkede, ölüm cezasıyla ilgili çoğu bilgi "devlet sırrı" olarak nitelendirilip bu konuda veri paylaşılmıyor.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:13

Kaynak: AA

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