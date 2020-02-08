Çin'de yaşayan ABD vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği, 60 yaşındaki Amerikan vatandaşının koronavirüs teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle ilk kez bir ABD vatandaşı hayatını kaybederken yeni tip koronavirüs ABD sınırlarında ise şimdiye dek 12 kişide görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, burada mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etti.

Yeni tip koronavirüsün kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de, aralarında ABD vatandaşının da bulunduğu 723, Filipinler'de ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı ise 34 bin 827'ye ulaştı.