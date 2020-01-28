Çin'de yaşayan İslahiyeli işletmeciden, koronavirüs uyarısı - GAZİANTEP - Son Dakika

Çin'de lokanta işleten İslahiyeli Mustafa Temir, Türk vatandaşlarının çok önemli bir nedenleri olmadıkça koronavirüsü vakasının yaşandığı Çin'e gelmemeleri uyarısında bulundu.

İslahiye'de yaşayan ağabeyi Metin Temir ile görüntülü bir telefon konuşması yapan Mustafa Temir, "Türk vatandaşları, Çin'e gelirken bu dönemde çok iyi düşünmeleri gerekir. Çok önemli işleri yok ise Çin'e seyahat etmemeleri, etmek zorunda kalanların ise virüsün görüldüğü şehirlere çok yaklaşmamalarını öneririm" dedi.

Çin'de virüsün yayıldığı şehirde 15 milyon insanın yaşadığını anlatan Temir, şu bilgileri paylaştı:

"Burada Çin bayramı var. Yeni fare yılını kutluyorlar. Virüs ile ilgili çok büyük bir sıkıntı olmasa da 2 vaka görüldü. Çinli olan kişiyi ve ailesini karantinaya aldılar. Çin'de virüsün görüldüğü Wuhan kenti ile aramızda yaklaşık 5 saatlik bir uzaklık söz konusu. Virüs görülen şehrin 15 milyon gibi bir nüfusu var. Burada 600 civarı kişide vaka görüldü. Şehre giriş çıkışlar yasaklandı, bölgeyi karantinaya aldılar. Çin'de tedbirler artırıldı. İnsanlar tatile bile gitmiyor. Giriş çıkışlar yasaklandı. Herkes evinde, tatile çıkamıyor. Virüsten sonra insanlar tedbirli davranıyor."

Korona virüsünden sonra insanların sokağa çıkarken maske kullandıklarını belirten Temir, "Bu nedenle maske stoklarının erimek üzere olduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan geliyor. Şu an büyük bir sıkıntımız yok, inşallah da olmaz. Avrupa'dan da aşı ve ilaç yardımı istendi" diye konuştu.