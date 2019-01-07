Son Dakika Haberleri: Çin'de Yaşlı Kadının İmdadına Polis Yetişti

Çin'de Yaşlı Kadının İmdadına Polis Yetişti

47 dakika önce

Çin'in Hubei vilayetinde yürüyen merdivenlere çıkmaya çalışırken takılan kadının imdadına polis yetişti.

Çin'de Yaşlı Kadının İmdadına Polis Yetişti, System.String[]
Çin'in Hubei vilayetinde yürüyen merdivenlere çıkmaya çalışırken takılan kadının imdadına polis yetişti.

Çin'in Hubei vilayetine bağlı Wuhan şehrinde polis yürüyen merdivene çıkmakta zorlanan kadının imdadına koştu. Wuhan şehrinde tren istasyonuna gelen yaşlı kadın yürüyen merdivenlerin girişinde takılıp kalıyor. Bunu gören polis bariyerlerden atlayarak yaşlı kadının imdadına yetişerek yürüyen merdivenleri rahatça çıkmasına yardım ediyor. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Hubei, Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Güncel
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