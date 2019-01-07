Çin'de Yaşlı Kadının İmdadına Polis Yetişti
47 dakika önce
Çin'in Hubei vilayetinde yürüyen merdivenlere çıkmaya çalışırken takılan kadının imdadına polis yetişti.
Çin
'in Hubei
vilayetinde yürüyen merdivenlere çıkmaya çalışırken takılan kadının imdadına polis yetişti.
Çin'in Hubei vilayetine bağlı Wuhan
şehrinde polis yürüyen merdivene çıkmakta zorlanan kadının imdadına koştu. Wuhan şehrinde tren istasyonuna gelen yaşlı kadın yürüyen merdivenlerin girişinde takılıp kalıyor. Bunu gören polis bariyerlerden atlayarak yaşlı kadının imdadına yetişerek yürüyen merdivenleri rahatça çıkmasına yardım ediyor. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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