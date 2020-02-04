Çin'de yaşlılar virüse karşı drone ile uyarılıyor - Son Dakika
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Çin'de yaşlılar virüse karşı drone ile uyarılıyor

6 saat önce

Korona virüsü kaynaklı ölümler nedeniyle önlemlerin artırıldığı Çin'de yetkililer, yaşlılara drone ile seslenerek evlerine dönmeleri için uyarıyor.

Korona virüsü kaynaklı ölümler nedeniyle önlemlerin artırıldığı Çin'de yetkililer, yaşlılara drone ile seslenerek evlerine dönmeleri için uyarıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından hızla dünyaya yayılan ve toplamda 427 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü, endişeye neden olmaya devam ediyor. Yaşanan ölümler nedeniyle tedbirlerin artırıldığı Çin'de yetkililer, farklı önlemlere başvuruyor. Çin'in resmi haber ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, sokaktaki yaşlı insanların drone aracılığıyla yapılan anonsla, maskelerini takıp derhal eve gitmeleri için uyarıldığı görülüyor.

(İHA)

Çin'de yaşlılar virüse karşı drone ile uyarılıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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