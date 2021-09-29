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Çin'de yaygın elektrik kesintileri devam ediyor - Son Dakika

Çin'de yaygın elektrik kesintileri devam ediyor

29.09.2021 14:15
Çin'de yaygın elektrik kesintileri devam ediyor, System.String[]

Çin'de devam eden elektrik kesintileri ülkedeki birçok bölgede hem insani hem de ekonomik sorunlara sebep oluyor.

Çin'de devam eden elektrik kesintileri ülkedeki birçok bölgede hem insani hem de ekonomik sorunlara sebep oluyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kesintiler ülkenin kuzeydoğusunda hayatı olumsuz etkiledi, bölgedeki çok sayıda fabrikada da üretim durma noktasına geldi.

Ülkenin kuzeydoğusunda ???????Liaoning, Cilin ve Heylongciang eyaletlerine bağlı bazı şehirlerde önceden haber verilmeden uzun süreli kesintiler olduğu bildiriliyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), elektrik kesintileriyle ilgili saha çalışmaları yapılması ve enerji tasarrufu tedbirlerinin iletilmesi için Pekin, Hubey, Tiencin, İç Moğolistan ve Heylongciang'a ekipler gönderildiğini açıkladı.

Cilin eyaletinin valisi, kömür ithalatında artış çağrısında bulunurken bir elektrik şirketi derneği, arzın "her ne pahasına olursa olsun" artırıldığını söyledi.

13 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan Şınyang ve Dalian gibi şehirlerde, aralarında Apple ve Tesla gibi küresel şirketlere üretim yapan fabrikaların da olduğu çok sayıda tesis aksamalardan etkilendi.

Liaoning eyaletinde, 24 Eylül'de yaşanan ani elektrik kesintisinin havalandırma sistemini kapatması sebebiyle bir dökümhaneden 23 kişi karbon monoksit zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı.

Doğu Çin'in Ciangsu eyaletindeki bir tekstil fabrikası, 21 Eylül'de yerel yetkililerden elektrik kesintileri hakkında bildirim aldı. Elektriğin 7 Ekim'e kadar sağlanamayacağı ve kesintinin daha uzun sürebileceği belirtildi. Şanghay'da da trafik ışıkları ve aydınlatmaların çalışmaması sürücülere zor anlar yaşattı.

Ciangsu eyaleti, Yantian şehri, Dafıng bölgesinde 100'den fazla şirketin benzer durumla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Güney'deki Pearl River Delta bölgesindeki kömür santralinde çalışanlar, artan kömür fiyatları nedeniyle envanterin son zamanlarda endişe verici derecede düşük olduğunu ve santralin zararla çalıştığını kaydetti. Guangdong eyaletinin üretim merkezinde yüksek sıcaklıkların neden olduğu elektrik tüketimindeki artışlar kömür kıtlığına yol açtı.

Yetkililer, fabrikalarda büyük elektrik kesintileri uyguladıktan sonra insanlardan evlerde doğal ışık kullanmalarını ve klima çalıştırmayı sınırlamalarını istedi. Şantou şehrindeki bazı fabrikalara, şehrin elektrik kesintisi yaşamasının ardından bir hafta kapatılması söylendi.

Guangdong eyaletinde büyük bir üretim merkezi olan Dongguan şehrinde ise elektrik kesintileri, Dongguan Yuhong Wood Industry gibi şirketleri zor durumda bıraktı.

Hunan eyaletinde, elektrik jeneratörleri zaman zaman elektrik talebinin gerisinde kaldı. Yerel şebeke operatörünün açıklamasına göre, Hunan'daki düşük kömür envanterinin yol açtığı "üçlü darbe" bölgede endişeleri artırdı.

Kömür tedarik sorunlarına ek olarak You, Leyyang ve Lianyuan kentlerinde elektrik santralleri, yaygın arızalar nedeniyle faaliyetlerini askıya aldı.

You ilçesindeki ve Lianyuan kentindeki bazı elektrik santrallerinin, yalnızca beş günden daha kısa bir süre çalışmaya devam edecek kaynaklara sahip olduğu ve kapanma riskiyle karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Anhua ilçesinde bulunan Cışi Barajı ve Yuanling ilçesindeki Fıngtan Barajı, hidroelektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gereken minimum seviyenin altına düştü ve üretim kapasitesini 1 gigavat (GW) daha düşürdü.

100 milyon kişi etkilendi

Kesintiler, 100 milyona yakın kişinin hayatını olumsuz etkilemesinin yanı sıra aralarında Apple ve Tesla'ya üretim yapan fabrikaların da olduğu çok sayıda tesiste üretimin durmasına neden olmuştu.

Enerji şirketleri ve uzmanlar, bir süredir Çin'de etkili olan elektrik kesintilerinin 2022'nin ortalarına kadar devam edebileceği ve üretimde ciddi aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Çin, elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden elde ederken, elektrik kesintisinin, artan kömür fiyatları ve azalan kömür stokları nedeniyle yaşandığı ifade ediliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 yıl içerisinde karbon emisyonunu rekor seviyede azaltma vaadinde bulunmuştu.

Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı olan Çin, enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük ölçüde kömüre bağımlı.

Dünyada kömürün yarısı Çin'de yakılırken, ülke, halen 40 ila 50 yıllık ömre sahip çok sayıda kömür yakıtlı enerji santraline ev sahipliği yapıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Enerji, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yaygın elektrik kesintileri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de yaygın elektrik kesintileri devam ediyor - Son Dakika
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