Çin'de Yaz Mevsimi Balık Avı Yasağı Başladı - Son Dakika

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de deniz balıkçılığını korumak için ülkenin kuzey, doğu ve güneyindeki büyük denizlerinde yıllık yaz mevsimi balık avı yasağı başladı. Balık avlama yasağı, Bohai Denizi, Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde 12 derece kuzey enleminin kuzeyindeki suları kapsıyor. Güney Çin Denizi'ndeki balık avı yasağının 16 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor. Çin, ülkenin sürdürülebilir deniz balıkçılığını geliştirme ve deniz ekolojisini iyileştirme çabaları kapsamında 1999 yılından beri Güney Çin Denizi'nde yıllık balık avlama yasağı uyguluyor.

Çin Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Güney Çin Deniz birimi ve yerel yetkililer önümüzdeki üç gün boyunca, yasağa uyulmasını sağlamak üzere önemli balıkçılık bölgeleri ve limanlarda devriye gezecek. Yasak sürecinin yarısından sonra ise yasadışı balık avcılığına karşı harekete geçmek ve deniz balıkçılığı kaynaklarını korumak amacıyla Beibu Körfezi, İnci Nehri Deltası ile Fujian ve Guangdong eyaletlerinin su sınırında üç yasa yaptırımı eylemi gerçekleştirecek. Sarı Deniz ve Bohai Denizi'nin 35 derece kuzey enleminin kuzeyinde kalan sular için 1 Eylül'de sona erecek olan balık avlama yasağı, Doğu Çin Denizi için farklı balık ağlarının kullanımlarına göre 16 Eylül'e kadar sürecek.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kenti yetkililerine göre, yasak 17 bin balıkçıyı kapsıyor. Kentte, ilk kez yaklaşık 70 milyon yuan (yaklaşık 10,6 milyon ABD doları) olan deniz balıkçılığı kaynaklarını korumaya yönelik devlet yardımı sağlanacak. Çin'in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletindeki tarım ve köy işleri idaresi, eyaletin 8 Mayıs'tan sonra aralarında kın balığı, sarı şarlatan ve yıldız balığının da yer aldığı donmuş veya canlı sekiz çeşit deniz ürününün satışını yasaklayacağını belirtti.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kamu Güvenlik Bakanlığı ve Çin Sahil Güvenlik İdaresi, bu yılki yaz mevsimi balık avı yasağı için özel yaptırım tedbirleri alınması konusunda Cuma günü ortak bir toplantı yaptı. Toplantıda devriye gezme ve diğer yasa uygulama faaliyetlerinin önemi vurgulandı. Toplantıda ayrıca, yetkililerin 2021 yılında yasadışı balıkçılık yapan yaklaşık 8 bin tekneyi yasaklaması, yaz mevsiminde balık avı yasağı kuralının iyileştirilmesi ve deniz balıkçılığı kaynaklarının toparlanmaya devam etmesi de ele alınan konular oldu.