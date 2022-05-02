Çin'de Yaz Mevsimi Balık Avı Yasağı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Yaz Mevsimi Balık Avı Yasağı Başladı

02.05.2022 21:32
Çin'de Yaz Mevsimi Balık Avı Yasağı Başladı

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de deniz balıkçılığını korumak için ülkenin kuzey, doğu ve güneyindeki büyük denizlerinde yıllık yaz mevsimi balık avı yasağı başladı.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de deniz balıkçılığını korumak için ülkenin kuzey, doğu ve güneyindeki büyük denizlerinde yıllık yaz mevsimi balık avı yasağı başladı. Balık avlama yasağı, Bohai Denizi, Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde 12 derece kuzey enleminin kuzeyindeki suları kapsıyor. Güney Çin Denizi'ndeki balık avı yasağının 16 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor. Çin, ülkenin sürdürülebilir deniz balıkçılığını geliştirme ve deniz ekolojisini iyileştirme çabaları kapsamında 1999 yılından beri Güney Çin Denizi'nde yıllık balık avlama yasağı uyguluyor.

Çin Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Güney Çin Deniz birimi ve yerel yetkililer önümüzdeki üç gün boyunca, yasağa uyulmasını sağlamak üzere önemli balıkçılık bölgeleri ve limanlarda devriye gezecek. Yasak sürecinin yarısından sonra ise yasadışı balık avcılığına karşı harekete geçmek ve deniz balıkçılığı kaynaklarını korumak amacıyla Beibu Körfezi, İnci Nehri Deltası ile Fujian ve Guangdong eyaletlerinin su sınırında üç yasa yaptırımı eylemi gerçekleştirecek. Sarı Deniz ve Bohai Denizi'nin 35 derece kuzey enleminin kuzeyinde kalan sular için 1 Eylül'de sona erecek olan balık avlama yasağı, Doğu Çin Denizi için farklı balık ağlarının kullanımlarına göre 16 Eylül'e kadar sürecek.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kenti yetkililerine göre, yasak 17 bin balıkçıyı kapsıyor. Kentte, ilk kez yaklaşık 70 milyon yuan (yaklaşık 10,6 milyon ABD doları) olan deniz balıkçılığı kaynaklarını korumaya yönelik devlet yardımı sağlanacak. Çin'in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletindeki tarım ve köy işleri idaresi, eyaletin 8 Mayıs'tan sonra aralarında kın balığı, sarı şarlatan ve yıldız balığının da yer aldığı donmuş veya canlı sekiz çeşit deniz ürününün satışını yasaklayacağını belirtti.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kamu Güvenlik Bakanlığı ve Çin Sahil Güvenlik İdaresi, bu yılki yaz mevsimi balık avı yasağı için özel yaptırım tedbirleri alınması konusunda Cuma günü ortak bir toplantı yaptı. Toplantıda devriye gezme ve diğer yasa uygulama faaliyetlerinin önemi vurgulandı. Toplantıda ayrıca, yetkililerin 2021 yılında yasadışı balıkçılık yapan yaklaşık 8 bin tekneyi yasaklaması, yaz mevsiminde balık avı yasağı kuralının iyileştirilmesi ve deniz balıkçılığı kaynaklarının toparlanmaya devam etmesi de ele alınan konular oldu.

YORUMLAR
500
Çin Kalkınma Bankası, Ülkenin Lojistik Sistemindeki İlerlemeleri Desteklemek İçin 21,1 Milyar Yuan Değerinde Kredi Verdi Çin Kalkınma Bankası, Ülkenin Lojistik Sistemindeki İlerlemeleri Desteklemek İçin 21,1 Milyar Yuan Değerinde Kredi Verdi Çin Demiryollarındaki Yolcu ve Yük Taşımacılığı 2021'de Arttı Çin Demiryollarındaki Yolcu ve Yük Taşımacılığı 2021'de Arttı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Yaz Mevsimi Balık Avı Yasağı Başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:12 Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 21:39:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Yaz Mevsimi Balık Avı Yasağı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement