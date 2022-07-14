Çin'de Yaz Tahıl Hasadında Büyüme Görüldü

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in toplam yaz tahıl hasadında yıllık yüzde 1 büyüme yakalandığı belirtildi. NBS'ye göre, Çin'in bu yaz elde edilen toplam tahıl hasadı geçen yıla göre 1,434 milyon ton artarak 147,39 milyon tona ulaştı. Temel bir gıda ürünü olan buğday hasadı, yıllık yüzde 1 artışla 135,76 milyon ton oldu. NBS, ülkenin hem ekim alanı hem de hektar başına yaz tahıl üretiminde 2021'e kıyasla genişleme görüldüğünü söyledi. NBS yetkilisi Wang Guirong, yüksek yaz tahıl hasadını uygun hava koşullarına ve yüksek kaliteli tohum ve tarım arazilerinin geliştirilmesine bağladı.