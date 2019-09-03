Son Dakika Haberleri: Çin'de yeni bir tür uçan sincap keşfedildi
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Çin'de yeni bir tür uçan sincap keşfedildi

2 saat önce

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yeni bir tür uçan sincap keşfedildiği bildirildi.

Çin'de yeni bir tür uçan sincap keşfedildi, System.String[]

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yeni bir tür uçan sincap keşfedildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin ve Avustralya'dan bir ekip, Yünnan'daki Gaoligong Dağı Doğal Rezervi'nde yeni bir tür olduğu belirtilen 2 uçan sincabı gözlemledi.

Araştırmayı yürüten ekipten Li Quan, yeni tür uçan sincabın daha önce bilinen iki türünün barındığı izole bölgenin arasında kalan bir alanda yaşadığını belirtti.

Yeni türün "uçan sincaplar" sınıfının altına eklendiğini kaydeden Li, "Bu bölgede, muhtemelen yeni türün başka üyeleri de yaşıyor." dedi.

Li, Gaoligong Dağı Doğal Rezervi'nin, hayvanların insan faaliyetlerinden rahatsız olduğu düşük rakımlı bir orman olduğunu, bölgedeki nadir ve nesli tehlikedeki türlere yönelik ekolojik korumanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce ortaya çıkarılan iki tür, aynı bölgenin Hindistan ve Laos'ta kalan kısımlarında bulunmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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