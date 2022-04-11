Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Arttı - Son Dakika
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Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Arttı

11.04.2022 12:44
Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Arttı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Birliğin verilerine göre, geçen ay Çin'de NEV'lerin perakende satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 137,6 artışla 445.000 adede yükseldi. Çinli NEV üreticileri de Mart ayında toptan satış rakamlarının güç kazandığını bildirdi ve bu üreticilerin 13'ünün her birinin toptan satışı 10.000 adedi aştı. Birlik, Çin'in önde gelen NEV üreticisi BYD'nin […]

Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Arttı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Birliğin verilerine göre, geçen ay Çin'de NEV'lerin perakende satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 137,6 artışla 445.000 adede yükseldi. Çinli NEV üreticileri de Mart ayında toptan satış rakamlarının güç kazandığını bildirdi ve bu üreticilerin 13'ünün her birinin toptan satışı 10.000 adedi aştı. Birlik, Çin'in önde gelen NEV üreticisi BYD'nin toptan satış rakamlarının geçen ay 104.338 adede ulaştığını ve Tesla China'nın 65.814 adet satışa ulaştığını söyledi. Birlikten elde edilen veriler ayrıca, Çin'deki perakende binek otomobil satışlarının yıllık bazda 10,5 düşüşle geçen ay yaklaşık 1,58 milyon adede gerilediğini gösterdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Arttı - Son Dakika


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