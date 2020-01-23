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Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı
6 saat önce
Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alınacağını açıkladı.
Çoğunluğu Vuhan kentinde bulunan 17 kişinin ölümüne, yüzlercesinin ise hastalanmasına neden olan yeni virüsle mücadel
Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alınacağını açıkladı.
Çoğunluğu Vuhan kentinde bulunan 17 kişinin ölümüne, yüzlercesinin ise hastalanmasına neden olan yeni virüsle mücadelede eden Çin yönetimi ulaşımı durdurma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:03
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