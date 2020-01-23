Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı - Son Dakika Dünya

Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı

6 saat önce

Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.View on euronews

Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:48 
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