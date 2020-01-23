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Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı
6 saat önce
Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.
Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:48
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