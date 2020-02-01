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Çin'de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259'a çıktı, şüpheli hasta sayısı 18 bin kişi
6 saat önce
Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259’a çıktı.
Çin'de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259'a çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:52
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