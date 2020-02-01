Çin'de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259'a çıktı, şüpheli hasta sayısı 18 bin kişi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259'a çıktı, şüpheli hasta sayısı 18 bin kişi - Son Dakika Dünya

Çin'de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259'a çıktı, şüpheli hasta sayısı 18 bin kişi

6 saat önce

Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259’a çıktı.

Çin'de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259'a çıktı, şüpheli hasta sayısı 18 bin kişi, System.String[]

Çin'de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259'a çıktı.


Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:52 
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