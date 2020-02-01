Çin’de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin’de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı - Son Dakika Ekonomi

Çin’de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı

10 dakika önce

Çin'de ülke genelinde etkisini artıran yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi.

Çin’de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı, System.String[]

Çin'de ülke genelinde etkisini artıran yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:50 
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