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Çin’de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı
10 dakika önce
Çin'de ülke genelinde etkisini artıran yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi.
Çin'de ülke genelinde etkisini artıran yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:50
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