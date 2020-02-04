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Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı
35 dakika önce
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi.
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:57
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