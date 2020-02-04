Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı - Son Dakika Ekonomi

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

35 dakika önce

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi.

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu
Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 08:33:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]