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Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıktı
23 dakika önce
Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.
Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:49
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