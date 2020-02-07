Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıktı - Son Dakika Ekonomi

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıktı

23 dakika önce

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıktı, System.String[]

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:49 
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