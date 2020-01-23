Çin'de yeni tip koronavirüs salgını Icou şehrinde de toplu ulaşımı durdurdu - Son Dakika
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Çin'de yeni tip koronavirüs salgını Icou şehrinde de toplu ulaşımı durdurdu

6 saat önce

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşım araçları ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını Icou şehrinde de toplu ulaşımı durdurdu, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşım araçları ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek.

Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın gece yarısı itibarıyla duracağını bildirdi.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alınacağını duyurdu.

Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

Koronavirüs salgını

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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