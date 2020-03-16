Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 213 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 213 oldu - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 213 oldu

6 saat önce

Çin ana karasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısının 3 bin 213 olduğu bildirildi.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 213 oldu, System.String[]

Çin ana karasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısının 3 bin 213 olduğu bildirildi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin ana karasında yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 213'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği ve bunlardan 9 bin 898'inin tedavi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi.

Çin ana karası dışında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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