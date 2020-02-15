Çin'de yeni tip koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de yeni tip koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor

6 saat önce

Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 3 ilacın denendiği bildirildi.

Çin'de yeni tip koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor, System.String[]

Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 3 ilacın denendiği bildirildi.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtti.

Söz konusu ilaçlardan da 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.

Cang Şinmin, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki denemelerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetti.

Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeteri düzeyde önleyici bir etki gösterdiğini de ifade etti.

Cang Şinmin, ABD'de bu ilaçla tedavi gören bir hastanın da sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, 6 Şubat'ta ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen "Remdesivir" adlı ilacın klinik deneylerine başlanması için onay vermişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1524'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 66 bin 492'ye yükselmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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