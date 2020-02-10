Çin'de yeni tip koronavirüsten 2 yabancı öldü - Son Dakika
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Çin'de yeni tip koronavirüsten 2 yabancı öldü

6 saat önce

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen 2 yabancının hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de yeni tip koronavirüsten 2 yabancı öldü, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen 2 yabancının hayatını kaybettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği basın toplantısında, pazartesi itibarıyla ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen yabancı ülke vatandaşı sayısının 27 olduğunu belirtti.

Geng, Çin'de 6 Şubat'ta bir ABD'li, önceki gün de bir Japonyalının yeni tip koronovirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Geng, koronavirüs görüldüğü belirtilen 3 yabancının ise tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 909'a, virüs bulaşan kişi sayısı 40 bin 171'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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