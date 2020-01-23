Son Dakika › Güncel › Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma... - Son Dakika
Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma...
7 saat önce
Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma durduruldu.
Son Dakika Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi Karantina'ya alınan Wuhan'da koronavirüsüne yakalanan iki kişi sokak ortasında yere yığıldı