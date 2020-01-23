Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma... - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma...

7 saat önce

Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma durduruldu.

Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma..., System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma durduruldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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