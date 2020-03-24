Çin'de yeni virüs: Hanta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de yeni virüs: Hanta - Son Dakika

Çin'de yeni virüs: Hanta

6 saat önce

Çin'de korona virüsünün ardından yeni virüs oraya çıktığı ifade ediliyor.

Çin'de yeni virüs: Hanta, System.String[]

Çin'de korona virüsünün ardından yeni virüs oraya çıktığı ifade ediliyor. Ülkenin Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi.


Çin'den dünyaya yayılan ve 17 bin 138 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsünde vaka sayısı ve can kaybı sayıları artıyor. Dünya korona virüsü şokunu atlatamadan Çin'de yeni bir virüsün endişesini yaşamaya başladı. Çin'in Yunnan eyaletinde Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi. Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı. Adı açıklanmayan kişide hanta virüsü tespit edilmesinin ardından hanta virüsü sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, korona virüsünün ardından yeni bir salgın olabileceği endişesini yaşıyor.


Hanta virüsü nedir?


Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan hanta virüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Griple benzerlik belirtiler gösteren hanta virüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi Korona virüsün yol açtığı koku ve tat kaybı kalıcı olabilir Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor         
10:38
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de yeni virüs: Hanta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]