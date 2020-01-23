Çin'de yeni virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde neler yaşanıyor? - Son Dakika

Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan, Pekin veya Şangay kadar ünlü bir şehir olmasa da, dünyanın her yeriyle bağlantılı büyük bir metropol.

Yerel yönetim kent nüfusunun 11 milyon, Birleşmiş Milletler (BM) verileri ise 8,9 milyon olduğunu söylüyor. Bu sayı neredeyse Londra kadar ve Ankara'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

İlk olarak Aralık 2019'da bulunduğu için adına 2019-nCoV denilen virüse karşı Vuhan'da alınan önlemleri ve kentin özelliklerini inceledik.

Şehirde hangi önlemler alındı?

Çin yönetimi şehirde toplu taşıma hizmetlerini geçici olarak askıya aldı. Şehirden toplu taşımayla dışarı çıkışlar da Perşembe yerel saatle sabah 10.00'dan itibaren kısıtlandı.

Wall Street Journal, kentten ayrılan son trenlere bilet alabilmek için insanların birbiriyle yarıştığını, kalabalık tren garından yola çıkan trenlerin neredeyse tüm koltuklarının dolu olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan 25 yaşındaki muhasebeci Lai Xuan, gece saat 2'de eşinin kendisini uyandırarak şehirden çıkışların kısıtlanacağını söylediğini ve bunu duyar duymaz şehirden çıkma isteğiyle gara gittiğini anlattı.

Havalimanı da, diğer ulaşım araçları gibi süresiz olarak kapatıldı.

Virüsün yayıldığı tahmin edilen balık pazarı ilaçlama için kapatıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, kamu yetkililerine bu konuda daha fazla bilgi paylaşma ve uluslararası yetkililerle birlikte çalışma emri verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'in attığı adımları takdir eden bir açıklama yaptı.

Örgütün genel direktörü Tedros Ahanom Ghebreyesus, "Çok çok güçlü önlemler alıyorlar. Duruma uygun adımlar atıyorlar ve bu çok önemli" dedi.

Ghebreyesus, Çin'in aldığı önlemlerin hem ülkelerinde hem de dünyada virüsün yayılmasını yavaşlatacağını belirtti.

Çin'de Ay takvimine göre yeni yıl kutlamaları hazırlıkları var. Yılın bu döneminde milyonlarca Çinli ülke içinde seyahat ediyor.

Yetkililer, mümkün olduğunca seyahatlerin sınırlı tutulması yönünde çağrılar yapıyor.

Havalimanlarına da yolcuların vücut ısılarını kontrol edebilen termal kameralar yerleştirildi.

Çin'e gidecek olanlar neye dikkat etmeli?

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'e gitmeyi düşünenlerin alması gereken önlemleri şöyle listeledi:

Vuhan nasıl bir kent?

Çin'in en büyük 7., dünyanın da en büyük 42. şehri olan Vuhan, büyüklüğü ve bağlantıları nedeniyle virüsün dünyaya hızla yayılabileceği bir mekan.

Vuhan Uluslararası Havalimanı'nı 2016'da 20 milyon yolcu kullandı.

Kentin yerel yönetimi, Vuhan'ı "yüksek teknolojili ve geleneksel üretimin merkezi" olarak tanımlıyor, Vuhan'ın 52 yüksek öğrenim kurumu ve 700 bin öğrenciyle en fazla üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan kenti olduğunu belirtiyor.

Fortune Global listesine göre dünyadaki en büyük 500 şirketin 230'unun kentte yatırımı var.

Vuhan'ın Türkiye ile bağlantısı var mı?

China Southern Havayolları şirketi normal şartlarda Vuhan - İstanbul arasında Pazartesi, Çarşamba, Cuma olmak üzere haftada üç sefer düzenliyor.

Ancak Vuhan'da uygulamaya konan seyahat sınırlamaları nedeniyle bu uçuşların gerçekleşmemesi bekleniyor.

Virüse karşı bir ilaç var mı?

Şu an için 2019-nCoV virüsüne karşı bir aşı bulunmuyor. Eldeki tek seçenek, virüse yakalanmış kişileri tespit edip karantinaya almak.

Hastalarla temas halinde olan kişilerin izlenmesi ve sağlık durumlarının kontrol altında tutulması da uygulanan yöntemler arasında.

Salgını önlemek için seyahat sınırlamaları seçeneği de yürürlüğe konmuş durumda.

Virüsün bulaştığı kişiler, yayılma riskini en aza indirmek için her ihtimale karşı karantinada tutuluyor.

Çinli yetkililer virüsün öksürük, öpüşme ve tükürük temasıyla bulaştığını düşünüyor.