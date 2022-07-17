Çin'de Yerli Marka Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 43,1 Yükseldi - Son Dakika
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Çin'de Yerli Marka Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 43,1 Yükseldi

17.07.2022 11:24
Çin'de Yerli Marka Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 43,1 Yükseldi

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Derneği'nin verileri, Çinli marka binek otomobil satışlarının Haziran'da yıllık yüzde 43,1 artarak hızlı yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Derneği'nin verileri, Çinli marka binek otomobil satışlarının Haziran'da yıllık yüzde 43,1 artarak hızlı yükselişini sürdürdüğünü gösterdi. Dernek verilerine göre geçtiğimiz ay Çin'de toplam 994.000 yerli marka binek otomobil satıldı. Bu, geçen ay Çin'de Haziran ayında satılan toplam binek otomobillerin yüzde 44,8'ini oluşturuyor. Yılın ilk altı ayı itibarıyla Çin'de yerli otomobil markalarının satışı yıllık yüzde 16,5 artışla 4,89 milyon adede çıkarak, söz konusu dönemde kaydedilen toplam binek otomobil satışlarının yüzde 47,2'sini oluşturdu. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 5,3 yüzde puan artış anlamına geliyor. Dernek, Çinli markaların pazar payındaki sürekli yükselişi, yerli marka otomobil üreticilerinin sanayilerini daha iyi duruma getirmek suretiyle rekabet güçlerini artırma çabalarına, doğru pazar analizi yaparak genç tüketicileri kazanmalarına ve yerli tedarik zincirinden destek almalarına bağlıyor. Dernek, yeni enerjili araç sektörüne de özel bir vurguda bulunarak Çinli markaların akıllı ve internete bağlı araç geliştirmeyi hızlandırarak bu pazarda liderliği ele aldıklarına işaret ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, yerli oto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yerli Marka Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 43,1 Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Yerli Marka Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 43,1 Yükseldi - Son Dakika
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