Üye Girişi
Çin'de yılın ilk gününde 191 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Çin'de yılın ilk gününde 191 Kovid-19 vakası kaydedildi

02.01.2022 07:05
Çin'de yılın ilk gününde 191 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin'de 2021'in ilk gününde 131'i yurt içi kaynaklı 191 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin'de 2021'in ilk gününde 131'i yurt içi kaynaklı 191 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 123'üne ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Bunların 122'si karantina altındaki eyalet merkezi Şian'da, biri ise kuzeyindeki Yanan şehrinde tespit edildi.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin Ningbo şehrinde 7, orta kesimdeki Hınan eyaletinin Luyong şehrinde 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, can kaybı yaşanmadı.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 1578'e ulaştı. Numunelerde yapılan incelemelerde, vakaların Kovid-19'unun Delta varyantını taşıdığı, hastalığın yurt dışı kaynaklı aynı vakadan yayıldığı tespit edilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 505 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 13 hastanın tedavisi sürüyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Şaanşi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yılın ilk gününde 191 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor         
00:51
Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi         
00:01
Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? Cebinizden elektrik için ne kadar para çıkacak? Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? Cebinizden elektrik için ne kadar para çıkacak?         
22:40
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Akrabalar arasında yaşanan alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı Akrabalar arasında yaşanan alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı         
21:24
Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak         
20:05
Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı         
19:13
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
00:16 İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım
00:12 2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler!
00:05 Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye il başkanından istifa kararı
00:02 Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, neredeyse annesiyle aynı boyda!
00:01 Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi
23:51 Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
23:46 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?
23:35 TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı!
23:33 Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak!
23:14 Dünyada çocukların en çok hangi ülkede öldüğünü biliyor musunuz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 07:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de yılın ilk gününde 191 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement