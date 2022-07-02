Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıpHong Kong'u Chaba Fırtınası vurdu - Son Dakika
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Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıpHong Kong'u Chaba Fırtınası vurdu

02.07.2022 16:44

- Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp Hong Kong'u Chaba Fırtınası vurdu Hong Kong'u etkisi altına alan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı.

- Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Hong Kong'u Chaba Fırtınası vurdu

HONG KONG - Hong Kong'u etkisi altına alan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı.

Hong Kong'ta etkili olan Chaba Fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. İçinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü. Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkanlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.

Karaya ulaşması bekleniyor

Hong Kong'ta Chaba Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi ve birçok iş yeri kepenk indirdi. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor.

YORUMLAR
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Hong Kong'da fırtına felaketi! 50'den fazla kişinin bulunduğu gemi ikiye bölündü Hong Kong'da fırtına felaketi! 50'den fazla kişinin bulunduğu gemi ikiye bölündü Hong Kong açıklarında ikiye bölünen gemiden 20'yi aşkın mürettebat kayıp Hong Kong açıklarında ikiye bölünen gemiden 20'yi aşkın mürettebat kayıp
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıpHong Kong'u Chaba Fırtınası vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıpHong Kong'u Chaba Fırtınası vurdu - Son Dakika
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