Çin'de Yılın İlk Yarısında 1,45 Milyardan Fazla Yerli Turist Seyahat Etti - Son Dakika
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Çin'de Yılın İlk Yarısında 1,45 Milyardan Fazla Yerli Turist Seyahat Etti

16.07.2022 16:23
Çin'de Yılın İlk Yarısında 1,45 Milyardan Fazla Yerli Turist Seyahat Etti

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı rapora göre, Çin'de 2022'nin ilk yarısında 1,45 milyardan fazla yerli turist seyahat etti.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı rapora göre, Çin'de 2022'nin ilk yarısında 1,45 milyardan fazla yerli turist seyahat etti. Bakanlığın raporuna göre, bu seyahatlerin 1,09 milyarı kentli turistler, 364 milyonu kırsal kesimde yaşayanlar tarafından yapıldı. Resmi rakamlar, Çin'in iç turizm gelirinin bu dönemde 1,17 trilyon yuana (yaklaşık 173 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yılın İlk Yarısında 1,45 Milyardan Fazla Yerli Turist Seyahat Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Yılın İlk Yarısında 1,45 Milyardan Fazla Yerli Turist Seyahat Etti - Son Dakika
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