Çin'de Yılın İlk Yarısında Su Koruma Altyapısına Yatırımda Artış Görüldü

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ekonomik büyümeyi destekleme çabalarını hızlandırırken, ülkede bu yılın ilk yarısında su koruma altyapısına yönelik yatırımların arttığı görüldü. Çin Su Kaynakları Bakanlığı'na göre, Ocak-Haziran ayları arasında ülkenin su koruma projeleri yatırımı 2021'e göre 165,9 milyar yuan ya da yaklaşık yüzde 60 artarak 444,9 milyar yuan (yaklaşık 66,29 milyar ABD doları) oldu. Ülke, yılın ilk yarısında aralarında her biri 100 milyon yuandan fazla yatırıma sahip 750 projenin bulunduğu 14.000 yeni su koruma projesi başlattı. Çin merkez bankası ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından Haziran ayında ortaklaşa düzenlenen bir toplantıda, su koruma projelerinin kısa dönemde büyük yatırımları çekmeye ve yoğun istihdam yaratmaya yardımcı olabileceği kaydedildi. Bunun aynı zamanda gıda güvenliğini koruyabileceği, yeşil kalkınmayı kolaylaştırabileceği ve uzun vadede doğal afetleri hafifletebileceği belirtildi. Çin'in 2022'de su koruma inşaatında 800 milyar yuandan fazla yatırımı tamamlaması bekleniyor.