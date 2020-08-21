Çin'de yol çöktü, 21 araç hurdaya döndü - Son Dakika

Çin'in Sichuan bölgesinde bulunan yolun çökmesi ile park halinde bulunan 21 araç hurdaya döndü.

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan bölgesinde bulunan Yibin kentinde 19 Ağustos tarihinde bir alışveriş merkezine ait park alanında yol çöktü. Park alanında meydana gelen çökme sonucu 21 araç kullanılamaz hale geldi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları ve vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde araçların, ağaçların ve sokak lambalarının çökme sonucu oluşan çukurun içine çekildiği görülüyor. Yetkililer, çökmenin neden meydana geldiğini araştırdıklarını aktarırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. - SİCHUAN