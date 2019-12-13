Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü - Son Dakika

Çin'in Xiamen şehrinde yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki 3 otomobil açılan çukurun içine düştü.



Çin'in Xiamen şehrinde yolda meydana gelen çökme sonucu 3 otomobil çukurun içine düştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolu tamamen trafiğe kapatarak çalışma başlattı. Yolda çökme tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, çökme anı seyir halindeki bir otomobilin kamerasına yansıdı. - PEKİN